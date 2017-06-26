Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал предстоящий матч против сборной Португалии.
Артуро Видаль, getty images
26 июня 2017, 19:49
Сборная Чили в своей группе Кубка Конфедераций заняла второе место и в полуфинале встретится с чемпионами Европы — Португалией.
Лидер южноамериканской страны поделился мнением о матче и о главной звезде соперников — Криштиану Роналду.
"Криштиану — слишком самоуверенный, — цитирует полузащитника Goal. — "Для меня его просто не существует".
"Я уже сказал своему партнеру по Баварии Джошуа Киммиху, что мы с ним снова встретимся в финале Кубка Конфедераций".
Отметим, что в другом полуфинале Германия сыграет с Мексикой.