Кубок Конфедераций

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал предстоящий матч против сборной Португалии.

Сборная Чили в своей группе Кубка Конфедераций заняла второе место и в полуфинале встретится с чемпионами Европы — Португалией.

Лидер южноамериканской страны поделился мнением о матче и о главной звезде соперников — Криштиану Роналду.

"Криштиану — слишком самоуверенный, — цитирует полузащитника Goal. — "Для меня его просто не существует".

"Я уже сказал своему партнеру по Баварии Джошуа Киммиху, что мы с ним снова встретимся в финале Кубка Конфедераций".

Отметим, что в другом полуфинале Германия сыграет с Мексикой.