По итогам третьего квалификационного раунда определились последние 4 команды, которые выступят на групповом этапе.
Олимпия - Ботафого 1:0, Getty Images
24 февраля 2017, 16:28
В самом престижном клубном турнире Южной Америки определились все участники группового раунда, получившие это право по результатат третьего раунда.
Депортиво Капьята (Парагвай) — Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) 0:1 (3:3)
Олимпия (Парагвай) — Ботафого (Бразилия) 1:0, пен.-1:3 (0:1)
Атлетико Тукуман (Аршентина) — Хуниор (Колумбия) 3:1 (0:1)
Стронгест (Боливия) — Унион Эспаньола (Чили) 5:0 (1:1)
В скобках — результаты первых матчей.
В итоге 30 сильнейших команд континента сформировали 8 групп:
Группа 1
Атлетико Насьональ (Аргентина)
Барселона (Эквадор)
Ботафого (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Группа 2
Санта-Фе (Колумбия)
Сантос (Бразилия)
Спортинг Кристал (Перу)
Группа 3
Эмелек (Эквадор)
Медельин (Колумбия)
Ривер Плейт (Аргентина)
Группа 4
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Фламенго (Бразилия)
Сан-Лоренсо (Аргентина)
Универсидад Католика (Чили)
Группа 5
Палмейрас (Бразилия)
Пеньяроль (Уругвай)
Вильстерманн (Боливия)
Группа 6
Атлетико Минейро (Бразилия)
Годой Крус (Аргентина)
Либертад (Парагвай)
Спорт Бойз (Боливия)
Группа 7
Шапекоэнсе (Бразилия)
Ланус (Аргентина)
Насьональ (Уругвай)
Сулия (Венесуэла)
Группа 8
Депортес Икике (Чили)
Гремио (Бразилия)
Гуарани (Парагвай)
Самора (Венесуэла)
Групповой рауд пройдет с 7 марта по 26 мая.