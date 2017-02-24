В самом престижном клубном турнире Южной Америки определились все участники группового раунда, получившие это право по результатат третьего раунда.

Депортиво Капьята (Парагвай) — Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)  0:1 (3:3)

Олимпия (Парагвай) — Ботафого (Бразилия) 1:0, пен.-1:3 (0:1)

Атлетико Тукуман (Аршентина) — Хуниор (Колумбия) 3:1 (0:1)

Стронгест (Боливия) — Унион Эспаньола (Чили) 5:0 (1:1)

В скобках — результаты первых матчей.

В итоге 30 сильнейших команд континента сформировали 8 групп:

Группа 1

Атлетико Насьональ (Аргентина)

Барселона (Эквадор)

Ботафого (Бразилия)

Эстудиантес (Аргентина)

Группа 2

Санта-Фе (Колумбия)

Сантос (Бразилия)

Спортинг Кристал (Перу)

Группа 3

Эмелек (Эквадор)

Медельин (Колумбия)

Ривер Плейт (Аргентина)

Группа 4

Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)

Фламенго (Бразилия)

Сан-Лоренсо (Аргентина)

Универсидад Католика (Чили)

Группа 5

Палмейрас (Бразилия)

Пеньяроль (Уругвай)

Вильстерманн (Боливия)

Группа 6

Атлетико Минейро (Бразилия)

Годой Крус (Аргентина)

Либертад (Парагвай)

Спорт Бойз (Боливия)

Группа 7

Шапекоэнсе (Бразилия)

Ланус (Аргентина)

Насьональ (Уругвай)

Сулия (Венесуэла)

Группа 8

Депортес Икике (Чили)

Гремио (Бразилия)

Гуарани (Парагвай)

Самора (Венесуэла)

Групповой рауд пройдет с 7 марта по 26 мая.