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Центральный защитник казахстанского Окжетпеса Александр Чижов оценил нынешний этап своей карьеры.

Несколько дней назад Чижов продлил контракт со своим клубом на один год.

О выступлениях в Казахстане: "Травм нет, регулярно играю, так что оценю свои выступления положительно", — сказал Чижов в интервью телеканалу Футбол 1.

О самом тяжелом: "Самая большая проблема – это поля и погода в Казахстане. А так, в принципе, все то же самое".

О местном чемпионате: "Скажем так, там небольшой кризис, много легионеров ушло, поэтому сейчас, думаю, чемпионат будет послабей. А так, в принципе, нормальный чемпионат, неплохой уровень".

О тоске по Украине: "Всегда скучаю. Это родина. По Полтаве очень скучаю. За чемпионатом украинским слежу. Если есть такая возможность, смотрю матчи, особенно – Шахтера и Ворсклы".