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Универсал мюнхенской Баварии Давид Алаба продолжает удерживать звание лучшего австрийского футболиста.

Напомним, что в прошлом сезоне 24-летний фулбек сборной Австрии помог Ротен выиграть чемпионат и Кубок Германии, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что обладатель престижной индивидуальной награды определялся путем голосования среди тренеров команд австрийской Бундеслиги.

Сообщается, что по итогам опроса Алаба набрал 22 очка, опередив на 3 зачетных балла 30-летнего фулбека английского Лестера Кристиана Фукса, который вместе с Лисами завоевал сенсационное чемпионство АПЛ.

В сезоне 2015/2016 Алаба отыграл за Баварию во всех турнирах 46 матчей, отметившись 2 голами и 4 ассистами.