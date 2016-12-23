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В поединке 20-го тура текущего розыгрыша элитного дивизиона Бельгии брюссельский Андерлехт в гостях минимально переиграл Гент (3:2).

Стоит отметить, что 25-летний форвард, права на которого принадлежат киевскому Динамо, провел на поле все 90 минут, а 29-й и 56-й минутах игры отметился забитыми мячами.

Благодаря дублю поляка брюссельцы вышли вперед и уверенно дожали соперника, который с 37-й минуты матча играл в меньшинстве.

После этой виктории Андерлехт набрал 38 очков и поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы нынешнего чемпионата.

Интересно, что Теодорчик с 15 голами в активе продолжает возглавлять бомбардирскую гонку бельгийского первенства.

В текущем сезоне нападающий сборной Польши отыграл за Андерлехт во всех турнирах 29 матчей, отметившись 23 голами и 2 ассистами.