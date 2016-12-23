Великий румынский клуб должен заплатить крупный штраф за незаконное использование своего названия.
ФК Стяуа
23 декабря 2016, 08:27
Суд обязал Стяуа выплатить Министерству обороны Румынии 40 млн. евро штрафа за незаконное использование своего названия.
Напомним, Стяуа (звезда – в переводе с румынского) ранее была клубом Министерства обороны, но с 1998 года не относится к нему.
В 2004 году владельцем клуба стал Джиджи Бекали, а Министерство подало в суд на клуб за незаконное использование названия.
Президент уже заявил, что будет подавать апелляцию, ведь клуб обанкротится, если выплатит штраф.
Также он уже думает над изменением названия. Возможно, что в следующем сезоне клуб будет называться ФК Спортс Бекали.
Стяуа является не только великим румынским, но и европейским клубом. В 1986 команда из Бухареста выиграла Кубок Чемпионов, а через 2 года в финале соревнования уступила Милану. Также Стяуа 26 раз выигрывала чемпионат Румынии и 22 – Кубок страны.