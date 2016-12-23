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Великий румынский клуб должен заплатить крупный штраф за незаконное использование своего названия.

Суд обязал Стяуа выплатить Министерству обороны Румынии 40 млн. евро штрафа за незаконное использование своего названия.

Напомним, Стяуа (звезда – в переводе с румынского) ранее была клубом Министерства обороны, но с 1998 года не относится к нему.

В 2004 году владельцем клуба стал Джиджи Бекали, а Министерство подало в суд на клуб за незаконное использование названия.

Президент уже заявил, что будет подавать апелляцию, ведь клуб обанкротится, если выплатит штраф.

Также он уже думает над изменением названия. Возможно, что в следующем сезоне клуб будет называться ФК Спортс Бекали.

Стяуа является не только великим румынским, но и европейским клубом. В 1986 команда из Бухареста выиграла Кубок Чемпионов, а через 2 года в финале соревнования уступила Милану. Также Стяуа 26 раз выигрывала чемпионат Румынии и 22 – Кубок страны.