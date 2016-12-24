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Директор по техническому развитию ФИФА Марк ван Бастен прокомментировал апробацию системы видеоповторов на клубном ЧМ.

На прошедшем Клубном чемпионате мира ФИФА впервые использовала систему видеоповторов, о которой высказывалось много футбольных людей.

"Это то, что мы должны сделать, чтобы помочь судьям", — начал директор по техническому развитию ФИФА Марк ван Бастен.

"Мы пытаемся сделать хороший продукт: быстрый, динамичный, захватывающий, но в конце концов и честный. В игре всегда много эмоций и это хорошо, но мы должны их и контролировать также".

"Сравнения с регби? Думаю, мы можем извлечь лучшее, что есть у других видов спорта, так же как и они у нас. Мы должны противостоять проблеме", — резюмировал ван Бастен.