По данным источника, самым высокооплачиваемым специалистом Старого Света является наставник Барселоны Луис Энрике. Вторым идет тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола. Тройку замыкает представитель другой половины Манчестера — Жозе Моуриньо.

1. Луис Энрике (Барселона) — 1,56 миллиона евро/месяц;

2. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) — 1,48;

3. Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед) — 1,36;

4. Карло Анчелотти (Бавария) — 1;

5. Арсен Венгер (Арсенал) - 0,82;

6. Диего Симеоне (Атлетико) — 0,77;

7. Юрген Клопп (Ливерпуль) — 0,69;

8. Антонио Конте (Челси) — 0,64;

9. Зинедин Зидан (Реал) — 0,45;

10. Унаи Эмери (ПСЖ) — 0,42;

11. Массимилиано Аллегри (Ювентус) - 0,41;

12. Томас Тухель (Боруссия Д) — 0,34.