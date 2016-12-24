Французское издание L'equipe составило рейтинг наставников, которые зарабатывают больше всех среди коллег в Европе.
луис энрике, фк барселона
24 декабря 2016, 21:40
По данным источника, самым высокооплачиваемым специалистом Старого Света является наставник Барселоны Луис Энрике. Вторым идет тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола. Тройку замыкает представитель другой половины Манчестера — Жозе Моуриньо.
1. Луис Энрике (Барселона) — 1,56 миллиона евро/месяц;
2. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) — 1,48;
3. Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед) — 1,36;
4. Карло Анчелотти (Бавария) — 1;
5. Арсен Венгер (Арсенал) - 0,82;
6. Диего Симеоне (Атлетико) — 0,77;
7. Юрген Клопп (Ливерпуль) — 0,69;
8. Антонио Конте (Челси) — 0,64;
9. Зинедин Зидан (Реал) — 0,45;
10. Унаи Эмери (ПСЖ) — 0,42;
11. Массимилиано Аллегри (Ювентус) - 0,41;
12. Томас Тухель (Боруссия Д) — 0,34.