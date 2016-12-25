Левандовски набрал 69 баллов в голосовании. Роберт получил награду Лучшему футболисту года в Польше уже 6-й раз подряд. Этот показатель стал рекордным в истории страны.

Второе место занял защитник Монако Камил Глик, хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк стал третьим.

Полностью же результаты голосования выглядят так:

  1. Роберт Левандовски, Бавария – 69
  2. Камил Глик, Монако – 19
  3. Гжегож Крыховяк, ПСЖ – 15
  4. Якуб Блащиковски, Вольфсбург – 10
  5. Аркадиуш Милик, Наполи – 10
  6. Михаил Паздан, Легия – 5
  7. Камилл Гросицки – 5
  8. Лукаш Фабиански, Суонси – 3
  9. Лукаш Пищек, Боруссия Д – 2
  10.  

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 24 матча за Баварию во всех турнирах и 20 голов. 