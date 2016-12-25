Нападающий Баварии Роберт Левандовски вновь не знал конкурентов в борьбе за звание Лучшего футболиста Польши.
Роберт Левандовски, fcbayern.com
25 декабря 2016, 12:41
Левандовски набрал 69 баллов в голосовании. Роберт получил награду Лучшему футболисту года в Польше уже 6-й раз подряд. Этот показатель стал рекордным в истории страны.
Второе место занял защитник Монако Камил Глик, хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк стал третьим.
Полностью же результаты голосования выглядят так:
- Роберт Левандовски, Бавария – 69
- Камил Глик, Монако – 19
- Гжегож Крыховяк, ПСЖ – 15
- Якуб Блащиковски, Вольфсбург – 10
- Аркадиуш Милик, Наполи – 10
- Михаил Паздан, Легия – 5
- Камилл Гросицки – 5
- Лукаш Фабиански, Суонси – 3
- Лукаш Пищек, Боруссия Д – 2
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В нынешнем сезоне на счету Левандовски 24 матча за Баварию во всех турнирах и 20 голов.