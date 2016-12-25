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Нападающий Баварии Роберт Левандовски вновь не знал конкурентов в борьбе за звание Лучшего футболиста Польши.

Левандовски набрал 69 баллов в голосовании. Роберт получил награду Лучшему футболисту года в Польше уже 6-й раз подряд. Этот показатель стал рекордным в истории страны.

Второе место занял защитник Монако Камил Глик, хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк стал третьим.

Полностью же результаты голосования выглядят так:

Роберт Левандовски, Бавария – 69 Камил Глик, Монако – 19 Гжегож Крыховяк, ПСЖ – 15 Якуб Блащиковски, Вольфсбург – 10 Аркадиуш Милик, Наполи – 10 Михаил Паздан, Легия – 5 Камилл Гросицки – 5 Лукаш Фабиански, Суонси – 3 Лукаш Пищек, Боруссия Д – 2

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 24 матча за Баварию во всех турнирах и 20 голов.