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Форвард Нью-Йорк Сити Давид Вилья вспомнил период своих выступлений в Барселоне, назвав при этом бывшего наставника сине-гранатовых Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере.

За свою длинную карьеру Вилья успел поработать с такими известными тренерами, как Висенте Дель Боске, Луис Арагонес, Диего Симеоне и другие.

В интервью испанской Marca Вилья отметил, что лучшим тренером в его карьере является нынешний менеджер Ман Сити Хосеп Гвардиола.

"Гвардиола очень хороший тренер. Один из лучших в мире. Когда тебя окружают лучшие, то ты не перестаешь удивляться, на что они способны", — сказал Вилья.

"Очень здорово, что у меня была возможность поработать с Гвардиолой. Я очень горжусь нашими с ним достижениями в Барселоне. Пеп — лучший тренер в моей карьере".

Напомним, Вилья и Гвардиола вместе работали в Барселоне в период с 2010 по 2012 года.