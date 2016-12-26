Другое

Представляем вашему вниманию видеообзор решающего поединка мексиканской Апертуры-2016 между Тигрес и Америкой.

Чтобы выявить сильнейшего в летне-осеннем чемпионате Мексики, командам пришлось сыграть два матча, в которых они провели на поле 210 минут.

Интересно, что Тигрес, для которого этот триумф в чемпионате стал 5-м в его клубной истории, был в одной минуте от поражения, однако, в итоге, сумел одолеть действующего победителя Копа Либертадорес в серии послематчевых пенальти.