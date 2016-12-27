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Вратарь мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер продолжает удерживать звание лучшего кипера на планете.

Стоит отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признает 30-летнего стража ворот Ротен лучшим на своей позиции 4-й год кряду.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, по итогам голосования, в котором приняли участие футбольные эксперты из 56 стран, Нойер набрал 156 баллов, серьезно опередив 38-летнего голкипера туринского Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффона (91) и 28-летнего триумфатора Евро-2016 Руя Патрисиу (50).

Интересно, что по числу завоеваний этой индивидуальной награды немец сравнялся с все тем же Буффоном, которого IFFHS признавала лучшим в 2003, 2004, 2006 и 2007 годах.

Однако наиболее титулованным вратарем планеты остается испанец Икер Касильяс, который выигрывал эту награду 5 раз — с 2008 по 2012 годы.