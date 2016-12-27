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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала имена лучших тренеров по итогам 2016 года.

Сообщается, что по итогам голосования, в котором приняли участие футбольные эксперты из 56 стран, лучшим наставником на клубном уровне был признан рулевой мадридского Атлетико Диего Симеоне, который набрал 113 баллов.

Аргентинец, под руководством которого Матрасники в прошлом сезоне дошли до финала Лиги чемпионов, опередил наставника мадридского Реала Зинедина Зидана (108) и главного тренера английского Лестера Клаудио Раньери (86).

В пятерку лучших тренеров по итогам 2016 года также вошли испанцы Пеп Гвардиола (62) и Унаи Эмери (38).

Что касается национальных команд, то победителем голосования, проводимого IFFHS, с большим отрывом стал португалец Фернанду Сантуш (199), который привел сборную Португалии к исторической победе на Евро-2016. В тройку лучших наставников сборной также вошли экс-рулевой сборной Исландии Ларс Лагербек (71) и главный тренер сборной Германии Йоахим Лев (62).