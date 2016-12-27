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Голландский специалист Элберт Стуивенберг занял вакантный пост главного тренера бельгийского Генка.

Стоит отметить, что вчера из-за неудовлетворительных результатов в текущем бельгийском первенстве Шахтеры прекратили сотрудничество с 64-летним Петером Масом, который тренировал Генк с мая 2015 года.

Под руководством бельгийского специалиста команда украинского полузащитника Руслана Малиновского в текущем сезоне пробилась в плей-офф Лиги Европы. Однако после 19 сыгранных туров нынешнего розыгрыша элитного дивизиона Бельгии Шактеры с 25 очками в активе расположились только на 9-й позиции турнирной таблицы.

Как сообщает официальный сайт Генка, клуб заключил трудовое соглашение с 46-летним голландским специалистом Элбертом Стуивенбергом, который с 2014 по 2016 годы ассистировал Луи ван Гаалу в тренерском штабе английского Манчестер Юнайтед.

Кроме того, в качестве главного тренера новоиспеченный наставник Шахтеров тренировал сборные Нидерландов U-17 и U-21 — с голландскими юношами он дважды (в 2011 и 2012 годах) выигрывал чемпионат Европы U-17.