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В поединке 21-го тура текущего розыгрыша элитного дивизиона Бельгии команда украинского полузащитника Романа Безуса дома не смогла одолеть льежский Стандард (2:2).

Стоит отметить, что 26-летний украинский плеймейкер попал в заявку на отчетный матч, однако всю игру провел на скамейке запасных.

После 21 сыгранного тура нынешнего бельгийского первенства Сент-Трюйден с 20 очками в активе расположился на 12-й позиции среди 16 коллективов.

В текущем сезоне Безус отыграл за бельгийский клуб во всех турнирах 17 матчей (12 — в основе), отметившись одним забитым мячом.