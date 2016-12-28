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Президент ФИФА Джанни Инфантино заверил, что все будут только рады, если количество участников чемпионата мира с 32 команд возрастет до 48.

В нынешнем месяце на Клубном чемпионате мира были испытаны видеоповторы. Инфантино заявил, что они могут быть внедрены и на ЧМ.

"Видеоповторы? Тесты показывали очень хорошие результаты, так что мы движемся в верном направлении", — заявил Джанни.

Кроме того, швейцарец является адептом идеи увеличения количества участников чемпионата мира до 48 команд.

"Я по-прежнему убежден, что на чемпионате мира должны играть больше 32 команд. Мы продолжаем работать над расширением турнира до 40 или 48 коллективов. Формат 48 команд будет играться за то же время, что и нынешний. Все федерации поддерживают эту идею".