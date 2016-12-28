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Вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заха все же будет выступать за сборную своей родины — Кот-д'Ивуар.

Несколько недель назад появилась информация, что Заха принял решение все же играть за Кот-д'Ивуар. Таким образом, попытки Гарета Саутгейта убедить Уилфрида играть за Англию не увенчались успехом.

24-летний Заха родился в Кот-д'Ивуаре, однако успел сыграть 2 матча за Англию. В 2012 году он вышел на поле против Швеции, а в 2013 – против Шотландии. Однако оба матча были товарищескими, поэтому по правилам ФИФА Заха не считается заигранным за Трех Львов.

Кот-д'Ивуар начнет свой путь на Кубке Африканских наций 16 января поединком против Того.