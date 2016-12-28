Другое

Генеральный директор Шанхай СИПГ Суй Гуоянь заверил, что решение хавбека Оскара сменить Челси на китайский клуб было продиктовано спортивными причинами, а вот о финансовых вспоминать не стал.

Зимой Оскар отправится в Шанхай СИПГ, Челси получит за него 60 млн фунтов. Там он будет играть под руководством Андре Виллаша Боаша, с которым уже работал в стане Аристократов.

Оскар выходил в основе в первых 5 турах АПЛ, однако потом потерял свое место в составе.

"Оскару не находилось места в новой схеме Челси – 3-4-3, поэтому он выпал из основы", — заявил Гуоянь.

"Оскар желает вернуться в сборную Бразилии. Некоторые его соотечественники играют в китайской Суперлиге и продолжают получать вызовы в сборную. Так что это помогло ему принять решение о переезде в наш клуб. Ну и, конечно же, назначение Андре Виллаш-Боаша сыграло свою роль. Оскар знает, что наш клуб амбициозен".

По данным Sky Sports, Оскар будет зарабатывать в Китае более полумиллиона фунтов в неделю.