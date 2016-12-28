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США, Мексика и Канада могут объединиться, чтобы получить право принимать чемпионат мира в 2026-м году.

Футбольные чиновники трех стран встретятся в следующем году, чтобы обсудить возможность подачи документов на совместную заявку принимать Чемпионат мира-2026.

В середине октября в ФИФА подтвердили, что на ЧМ-2026 можно подаваться объединившись с другой страной. Кроме того футбольный орган отметил, что не будет ограничений по количеству стран, подавших совместную заявку.

"Конечно, это возможность. Мы прекрасно понимаем, что каждая из стран спокойно может принять у себя гостей для такого соревнования", — цитирует президента КОНКАКАФ Виктора Монтаглиани Reuters.

Если страны выиграют право проводить ЧМ-2026, то это будет первым подобным случаем в зоне КОНКАКАФ. Напомним, США самостоятельно проводило ЧМ-1994, а первый совместный турнир датирован 2002-м, когда хозяевами выступили Япония и Южная Корея.

"Пришло время, чтобы вернуться в игру", — заявил Монтаглиани.

Напомним, что в ФИФА рассматривают расширения турнира до 48 команд начиная с 2026-го года. Также сообщалось, что проведение ЧМ в этом году в Европе практически исключено. Хозяина действия станет известно в 2020-м.