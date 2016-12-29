Портал ESPN FC подбил итоги уходящего года с помощью ежегодного читательского голосования.
криштиану роналду, espnfc
29 декабря 2016, 09:00
Футболист года — Криштиану Роналду (67% голосов)
Португалец в этом году взял чемпионат Европы, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.
Команда года — Лестер (57%)
Лисы сенсационно взяли чемпионство в АПЛ, оставив позади финансовых мешков турнира.
Тренер года — Клаудио Раньери (60%)
Итальянский специалист привел Лестер к победе в АПЛ.
Момент года - футбольный мир, объединившийся после катастрофы с командой Шапекоэнсе (46%)
Множество нынешних и бывших футболистов выразили солидарность с трагедией бразильской команды.
Разочарование года - сборная Аргентины (52%)
Аргентинцы снова уступили в финале, а Месси на некоторое время ушел со сборной.
Удивление года — Лестер (82%)
Лестер — сенсация уходящего года.