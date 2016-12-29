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Портал ESPN FC подбил итоги уходящего года с помощью ежегодного читательского голосования.

Футболист года — Криштиану Роналду (67% голосов)

Португалец в этом году взял чемпионат Европы, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

Команда года — Лестер (57%)

Лисы сенсационно взяли чемпионство в АПЛ, оставив позади финансовых мешков турнира.

Тренер года — Клаудио Раньери (60%)

Итальянский специалист привел Лестер к победе в АПЛ.

Момент года - футбольный мир, объединившийся после катастрофы с командой Шапекоэнсе (46%)

Множество нынешних и бывших футболистов выразили солидарность с трагедией бразильской команды.

Разочарование года - сборная Аргентины (52%)

Аргентинцы снова уступили в финале, а Месси на некоторое время ушел со сборной.

Удивление года — Лестер (82%)

Лестер — сенсация уходящего года.