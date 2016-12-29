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Шанхай Шеньхуа объявил о заключении контракта с нападающим сборной Аргентины Карлосом Тевесом.

Ранее Тевес выступал за Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус и Боку Жуниорс. Изначально он желал завершить свою карьеру в Боке, однако все же изменил свое решение.

Тевес был приоритетной целью для Шанхай Шеньхуа, который в завершившемся сезоне занял 4-е место в китайской Суперлиге.

Ранее сообщалось, что в Китае Карлос может зарабатывать 40 млн евро за сезон.

Также клуб желает заполучить хавбека ПСЖ и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.