Шанхай Шеньхуа объявил о заключении контракта с нападающим сборной Аргентины Карлосом Тевесом.
twitter.com/TheAFCCL
29 декабря 2016, 07:24
Ранее Тевес выступал за Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус и Боку Жуниорс. Изначально он желал завершить свою карьеру в Боке, однако все же изменил свое решение.
Тевес был приоритетной целью для Шанхай Шеньхуа, который в завершившемся сезоне занял 4-е место в китайской Суперлиге.
Ранее сообщалось, что в Китае Карлос может зарабатывать 40 млн евро за сезон.
Также клуб желает заполучить хавбека ПСЖ и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.