Экс-форвард донецкого Шахтера Эдуардо поразмыслил над своим будущем.
ЭДУАРДО, SHAKHTAR.COM
29 декабря 2016, 17:18
Недавно у Эдуардо закончился контракт с Шахтером, и он покинул клуб.
"Сейчас я планирую на две недели задержаться в Бразилии, но все зависит от возможных предложений о продолжении карьеры. До Нового года я точно не буду принимать решение касательно своего будущего", — приводит слова Эдуардо vecernji.hr.
"У меня есть одно очень интересное предложение, но сейчас я не могу раскрыть все карты. Мне еще нужно подумать", — добавил форвард.
Напомним, что всего 33-летний футболист провел за Шахтер 173 матча и забил 57 голов.