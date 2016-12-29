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Экс-форвард донецкого Шахтера Эдуардо поразмыслил над своим будущем.

Недавно у Эдуардо закончился контракт с Шахтером, и он покинул клуб.

"Сейчас я планирую на две недели задержаться в Бразилии, но все зависит от возможных предложений о продолжении карьеры. До Нового года я точно не буду принимать решение касательно своего будущего", — приводит слова Эдуардо vecernji.hr.

"У меня есть одно очень интересное предложение, но сейчас я не могу раскрыть все карты. Мне еще нужно подумать", — добавил форвард.

Напомним, что всего 33-летний футболист провел за Шахтер 173 матча и забил 57 голов.