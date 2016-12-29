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Датский полузащитник Кристиан Поульсен решил повесить бутсы на гвоздь.

Стоит отметить, что последним клубом 36-летнего опорника был датский Копенгаген, который он покинул летом 2015 года.

Информацию о том, что Поульсен завершает карьеру, подтвердил его агент Йорн Боннесен.

По словам футбольного агента, у датчанина были предложения из Китая, Индии и США, но они не соответствовали его уровню.

Напомним, что в течение карьеры Поульсен, который дважды (в 2005 и 2006 годах) признавался футболистом года в Дании, также защищал цвета таких клубов, как немецкий Шальке, испанская Севилья, итальянский Ювентус, английский Ливерпуль, французский Эвиан и голландский Аякс.

Наибольшего успеха на клубном уровне Кристиан добился в составе Севильи, с которой он завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Испании.

Кроме того, на его счету 92 матча и 6 голов в футболке сборной Дании.