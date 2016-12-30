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Нападающий молдавской Дачии Максим Фещук ведет переговоры с представителями казахстанской Премьер-лиги.

Напомним, что 31-летний форвард присоединился к Желтым волкам в марте, в составе которых в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата Молдовы.

По информации Sports.kz, представители Фещука ведут переговоры с тремя клубами элитного дивизиона Казахстана, куда он может переехать уже в январе.

Стоит отметить, что у экс-нападающего симферопольской Таврии и ужгородской Говерлы есть опыт выступлений в казахстанской Премьер-лиге — в 2015 году он защищал цвета карагандинского Шахтера, в составе которого провел 11 матчей и забил 3 гола.

В текущем сезоне Фещук отыграл за Дачию во всех турнирах 16 матчей (15 — в основе), отметившись 7 забитыми мячами.