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Полузащитник валлийского Суонси Гильфи Сигурдссон признан лучшим спортсменом Исландии по итогам 2016 года.

Стоит отметить, что эта индивидуальная награда, которую ежегодно вручает Национальная олимпийская и спортивная ассоциация Исландии, стала для 27-летнего плеймейкера Лебедей уже второй.

Ранее Сигурдссон признавался лучшим исландским спортсменом в 2013 году, а в прошлом году финишировал на 2-й позиции.

Интересно, что обладатель этого звания определяется путем голосования журналистов.

Напомним, что в уходящем году хавбек Суонси помог сборной Исландии дойти до 1/4 финала Евро-2016.