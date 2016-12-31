Другое

Британский арбитр Марк Клаттенбург не исключает возможность переезда в Китай.

Китай продолжает сотрясать футбольный мир невероятными контрактами для игроков и тренеров. Недавно появились слухи, что в Поднебесную желают заманить и известного арбитра Марка Клаттенбурга.

"Мне никто не делал предложение. Но я бы рассмотрел предложение из Китая", — признался Клаттенбург.

В 2016 году Марк судил финалы Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Таке он был признан судьей года на торжественной церемонии в Дубаи.