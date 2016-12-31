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Команда Нью Сейнтс из Уэльса установила рекорд среди коллективов высших дивизионов мира.

Чемпионы Уэльса побили рекорд, который держался 44 года.

В пятницу, обыграв со счетом 2:0 Сефн Друидс, Святые добыли свою 27-ю победу подряд во всех турнирах подряд. Это на одну больше, чем у Аякса в сезоне 1971/1972.

Нью Сейнтс выиграли 21 матч в чемпионате, четыре в двух кубках Уэльса и два в шотландском Challenge Cup, куда ТНС пригласили.

Аякс же в сезоне 1972 года с Йоханом Кройффом в составе выиграл 19 матчей в чемпионате, 4 в Кубке чемпионов и три в Кубке Нидерландов.

Бразильская Куритиба, например, в 2011 году выиграла 24 матча подряд, а Реал в сезоне 2014/2015 – 22 поединка.