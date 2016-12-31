Команда Нью Сейнтс из Уэльса установила рекорд среди коллективов высших дивизионов мира.
ФК Нью Сейнтс
31 декабря 2016, 07:28
Чемпионы Уэльса побили рекорд, который держался 44 года.
В пятницу, обыграв со счетом 2:0 Сефн Друидс, Святые добыли свою 27-ю победу подряд во всех турнирах подряд. Это на одну больше, чем у Аякса в сезоне 1971/1972.
Нью Сейнтс выиграли 21 матч в чемпионате, четыре в двух кубках Уэльса и два в шотландском Challenge Cup, куда ТНС пригласили.
Аякс же в сезоне 1972 года с Йоханом Кройффом в составе выиграл 19 матчей в чемпионате, 4 в Кубке чемпионов и три в Кубке Нидерландов.
Бразильская Куритиба, например, в 2011 году выиграла 24 матча подряд, а Реал в сезоне 2014/2015 – 22 поединка.