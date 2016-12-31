Подопечные Брендана Роджерса оказались победителями в Old Firm Derby (2:1).
Мусса Дембеле, AFP
31 декабря 2016, 16:40
Рейнджрс — Селтик 1:2
Голы: Миллер, 12 — Дембеле, 33, Синклер, 70
Рейнджерс: Фодерингэм — Уилсон, Хилл, Кирман — Маккей, Виндасс (Доду, 65), Хэллидей, Холт (Форрестер, 82), Тавернье — Миллер, Гарнер (Вагори, 15)
Селтик: Гордон — Исагире, Святченко, Шимунович, Лустиг — Армстронг, Браун — Синклер, Макгрегор (Биттон, 86), Форрест (Робертс, 68) — Дембеле
Предупреждения: Уилсон, Тавернье, Виндасс — Лустиг, Шимунович, Браун
После 20-ти туров в чемпионате Шотландии Селтик занимает первое место, набрав 58 очков, а Рейнджерс идут следом, имея в своем активе 39 пунктов и сыграв на один матч больше.