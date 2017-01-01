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Защитник российского Краснодара и сборной Польши Артур Енджейчик продолжит карьеру на родине.

Стоит отметить, что для 29-летнего фулбека варшавский клуб фактически является родным — он выступал за Легию с 2007 по 2013 годы, а также на правах аренды защищал ее цвета во второй части прошлого сезона.

Как сообщает официальный сайт варшавского клуба, Легия договорилась с Краснодаром о трансфере Енджейчика.

Сам же игрок в случае успешного прохождения медосмотра подпишет с Армейцами 4-летний контракт.

Финансовые детали возвращения защитника сборной Польши в Легию не разглашаются, однако, по информации портала Transfermarkt, Краснодар выручил от его продажи 1 млн евро.

В текущем сезоне Енджейчик отыграл за российский клуб во всех турнирах 21 матч, отметившись 1 голом и 3 ассистами.