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Тяньцзинь Сунцзян сделал хавбеку Зенита Акселю Витселю предложение, от которого невозможно отказаться.

Летом Витсель был близок к переходу в Ювентус, однако сделка сорвалась из-за нежелания Зенита продавать игрока. Контракт Акселя с питерцами истекает в конце сезона, поэтому зимой он мог уйти за небольшую сумму либо же подписать предварительный контракт с новым клубом.

Ювентус предлагал Зениту 6 млн евро за Витселя, однако российский клуб это не устраивало.

Ситуацией решили воспользоваться клубы из китайской Суперлиги. Изначально предполагалось, что Аксель перейдет в Шанхай СИПГ, который тренирует Андре Виллаш-Боаш.

Однако все идет к тому, что Витсель пополнит ряды новичка элитного дивизиона – Тяньцзинь Сунцзян, — сообщает Джанлука Ди Марцио. За 3 сезона Аксель заработает около 75 млн евро.

"Хочу принести свои извинения Ювентусу, но от таких предложений не отказываются", — заявил Аксель.

В нынешнем сезоне на счету Витселя 16 матчей в РФПЛ (1 гол, 1 ассист).