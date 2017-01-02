Тяньцзинь Сунцзян сделал хавбеку Зенита Акселю Витселю предложение, от которого невозможно отказаться.
АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ, UEFA.COM
02 января 2017, 09:48
Летом Витсель был близок к переходу в Ювентус, однако сделка сорвалась из-за нежелания Зенита продавать игрока. Контракт Акселя с питерцами истекает в конце сезона, поэтому зимой он мог уйти за небольшую сумму либо же подписать предварительный контракт с новым клубом.
Ювентус предлагал Зениту 6 млн евро за Витселя, однако российский клуб это не устраивало.
Ситуацией решили воспользоваться клубы из китайской Суперлиги. Изначально предполагалось, что Аксель перейдет в Шанхай СИПГ, который тренирует Андре Виллаш-Боаш.
Однако все идет к тому, что Витсель пополнит ряды новичка элитного дивизиона – Тяньцзинь Сунцзян, — сообщает Джанлука Ди Марцио. За 3 сезона Аксель заработает около 75 млн евро.
"Хочу принести свои извинения Ювентусу, но от таких предложений не отказываются", — заявил Аксель.
В нынешнем сезоне на счету Витселя 16 матчей в РФПЛ (1 гол, 1 ассист).