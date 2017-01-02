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Полузащитник Зенита Аксель Витсель признался, что ему непросто далось решение о переезде в Китай вместо Ювентуса.

Витсель был близок к переходу в Ювентус, но Старая Синьора никак не могла согласовать сумму трансфера с Зенитом.

В итоге, в последний момент в дело вмешались китайские клубы и теперь все идет к тому, что Витсель перейдет в Тяньцзинь Сунцзян. Там Аксель заработает около 75 млн евро за 3 года.

"Я стоял перед тяжелым выбором. С одной стороны – Ювентус, великая команда, топ-клуб. Но с другой стороны – предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться", — признался Витсель.

"Руководство Ювентуса всегда вело себя как настоящие джентльмены и я могу быть только благодарен ему. Буду болеть за Ювентус, надеюсь, они смогут победить в Лиге чемпионов. Кто знает, может в будущем наконец-то перейду в Ювентус".