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Полузащитник норвежской Волеренги и молодежной сборной Норвегии Сандер Берге заключил трудовое соглашение с бельгийским Генком.

Стоит отметить, что 18-летний опорник защищал цвета Волеренги на протяжении последних 2 лет, в составе которой провел на взрослом уровне 43 матча (1 гол, 1 ассист).

Кроме того, на его счету 2 поединка в футболке молодежной сборной Норвегии.

Как сообщает официальный сайт Генка, после успешного прохождения медобследования Берге поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на 4,5 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

В новой команде норвежец будет выступать под 25-м номером.