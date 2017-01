Напомним, что в середине декабря 56-летний специалист был уволен с поста главного тренера португальской Браги.

Информацию о том, что Пезейру трудоустроился в ОАЭ подтвердил сам наставник посредством своего Twitter-аккаунта.

It is with great pleasure that I announce my arrival to Al-Sharjah of the UAE! pic.twitter.com/tZDWv3Hx8t