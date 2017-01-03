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Португальский наставник Жозе Пезейру возглавил Аль-Шарджа из ОАЭ.

Напомним, что в середине декабря 56-летний специалист был уволен с поста главного тренера португальской Браги.

Информацию о том, что Пезейру трудоустроился в ОАЭ подтвердил сам наставник посредством своего Twitter-аккаунта.

It is with great pleasure that I announce my arrival to Al-Sharjah of the UAE! pic.twitter.com/tZDWv3Hx8t — Jose Peseiro (@JosePeseiro) 2 января 2017 г.

Интересно, что португальский специалист уже имеет работы в ОАЭ — с 2013 по 2015 годы он тренировал Аль-Вахда.

После 13 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона ОАЭ Аль-Шарджа с 14 очками в активе расположилась на 10-й позиции турнирной таблицы среди 14 коллективов.