Португальский наставник Жозе Пезейру возглавил Аль-Шарджа из ОАЭ.
Жозе Пезейру, Simon Stacpoole/Presse Sport
03 января 2017, 00:23
Напомним, что в середине декабря 56-летний специалист был уволен с поста главного тренера португальской Браги.
Информацию о том, что Пезейру трудоустроился в ОАЭ подтвердил сам наставник посредством своего Twitter-аккаунта.
Интересно, что португальский специалист уже имеет работы в ОАЭ — с 2013 по 2015 годы он тренировал Аль-Вахда.
После 13 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона ОАЭ Аль-Шарджа с 14 очками в активе расположилась на 10-й позиции турнирной таблицы среди 14 коллективов.