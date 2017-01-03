Вратарь мадридского Атлетико Ян Облак признан лучшим словенским футболистом по итогам 2016 года.
Ян Облак, Ekipa24.si
03 января 2017, 12:07
Стоит отметить, что 23-летний страж ворот Матрасников удостоился этой индивидуальной награды второй год кряду.
Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Словении, по итогам голосования среди журналистов Облак опередил хавбека итальянской Фиорентины Йосипа Иличича и полузащитника немецкого Байера Кевина Кампля.
Напомним, что в прошлом сезоне словенец помог Атлетико дойти до финала Лиги чемпионов, а также повторил рекорд испанской Примеры.