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Вратарь мадридского Атлетико Ян Облак признан лучшим словенским футболистом по итогам 2016 года.

Стоит отметить, что 23-летний страж ворот Матрасников удостоился этой индивидуальной награды второй год кряду.

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Словении, по итогам голосования среди журналистов Облак опередил хавбека итальянской Фиорентины Йосипа Иличича и полузащитника немецкого Байера Кевина Кампля.

Напомним, что в прошлом сезоне словенец помог Атлетико дойти до финала Лиги чемпионов, а также повторил рекорд испанской Примеры.