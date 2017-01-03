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Молдавская Дачия прекратила сотрудничество с украинским нападающим Максимом Фещуком.

Напомним, что 31-летний форвард присоединился к Желтым волкам в марте, в составе которых в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата Молдовы.

Как сообщает официальный сайт Дачии, клуб расстался с Фещуком.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий симферопольской Таврии и ужгородской Говерлы ведет переговоры с тремя клубами элитного дивизиона Казахстана.

В текущем В текущем сезоне Фещук отыграл за Дачию во всех турнирах 15 матчей (14 — в основе), отметившись 7 голами.