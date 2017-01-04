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Экс-форвард донецкого Шахтера Эдуардо в ближайшее время может пополнить ряды греческого ПАОКа.

Напомним, 23 декабря Эдуардо покинул Шахтер, так как у него закончился контракт с клубом.

Недавно нападающий в интервью хорватской прессе заявил, что у него на руках есть одно заманчивое предложение.

Как сообщает Večernji list, Эдуардо не удалось договориться с загребским Динамо, а в ближайшее время он может пополнить ряды греческого ПАОКа.

Отметим, что за ПАОК выступает украинец Евгений Шахов.

Напомним, что всего 33-летний Эдуардо провел за Шахтер 173 матча и забил 57 голов.