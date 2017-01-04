Экс-форвард донецкого Шахтера Эдуардо в ближайшее время может пополнить ряды греческого ПАОКа.
ЭДУАРДО, SHAKHTAR.COM
04 января 2017, 15:30
Напомним, 23 декабря Эдуардо покинул Шахтер, так как у него закончился контракт с клубом.
Недавно нападающий в интервью хорватской прессе заявил, что у него на руках есть одно заманчивое предложение.
Как сообщает Večernji list, Эдуардо не удалось договориться с загребским Динамо, а в ближайшее время он может пополнить ряды греческого ПАОКа.
Отметим, что за ПАОК выступает украинец Евгений Шахов.
Напомним, что всего 33-летний Эдуардо провел за Шахтер 173 матча и забил 57 голов.