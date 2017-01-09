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Football.ua представляет свою подборку самых важных трансферов, которые состоялись в первые дни нового года.

Прим.: все суммы указаны в евро

10. Хуан Итурбе, полузащитник – из Ромы в Торино (аренда)

Полузащитник Хуан Итурбе никак не может найти себя в европейском футболе. После успешного сезона 2013/2014 парагваец за 20 млн евро перешел в Рому и… и ничего, пока что особых успехов за ним не наблюдалось.

Хуан пробовал перезапустить свою карьеру в Борнмуте, но в составе Вишен сыграл лишь дважды за полгода и вернулся в Рим. И вот – новая попытка проявить себя, на этот раз – в Торино Синиши Михайловича. Аренда до конца сезона предусматривает право выкупа, так что Хуану есть к чему стремиться.

9. Адемола Лукман, полузащитник – из Чарльтона в Эвертон (8,8 млн)

19-летний вингер Адемола Лукман за полтора сезона в Чарльтоне успел сыграть 49 матчей и забить 12 голов. Понятно, что середняк третьего дивизиона Англии и середняк элитного – уровни несколько разные, но потенциал у парня есть.

Об этом говорит и сумма, которую Ириски заплатили за хавбека – 7,5 млн фунтов + 2,5 млн в виде бонусов, и наставник Эвертона Рональд Куман. По словам голландца, Лукман приходит на перспективу, однако кто знает – возможно, травма Боласи и потенциальный уход Деулофеу дадут Адемола заиграть уже здесь и сейчас.

8. Юнус Малли, полузащитник, из Майнца в Вольфсбург (12,5 млн)

Хавбек сборной Турции Юнус Малли призван в Вольфсбурге заменить Юлиана Дракслера, ушедшего в ПСЖ. Задача, конечно, непростая, однако вполне посильная для Юнуса.

Сомневаетесь? Взгляните на статистику: Малли – 16 матчей в Бундеслиге, 6 голов, 6 ассистов; Дракслер – 13 матчей, 2 ассиста.

При этом турок лишь на год старше Дракслера, так что в теории Волки приобрели отличную замену для бывшего лидера, который давно потерял мотивацию рвать жилы за свой клуб.

7. Тимоте Колодзейчак, защитник – из Севильи в Боруссию М (7 млн)

В нынешнем сезоне 25-летний Колодзейчак не был важным звеном в тактических построениях Хорхе Сампаоли. 5 матчей в чемпионате за первую часть сезона – явно не самый лучший показатель. Однако это отнюдь не помешало Севилье неплохо заработать на трансфере – менхенгладбахская Боруссия не поскупилась заплатить за Тимоте 7 млн евро.

В Боруссии отмечают универсализм Коло, способного сыграть как в центре, так и слева в обороне и наверняка надеются, что он поможет Жеребцам найти свою игру и подняться хотя бы в середину таблицы. 14-е место – явно не тот показатель, на который рассчитывал клуб, играющий в Лиге чемпионов, перед стартом сезона.

6. Райан Бабель, полузащитник – из Депортиво в Бешикташ (свободный агент)

Почти 10 лет назад Райан Бабель в статусе одного из самых талантливых игроков Голландии выбирал между Арсеналом и Ливерпулем. Вингер сделал выбор в пользу Красных, однако там карьера у него так и не задалась.

Хоффенхайм, Аякс, Касымпаша, Аль-Айн – кажется, не самый лучший послужной список. И вот перед стартом текущего сезона голландец неожиданно примкнул к Депортиво из Ла-Коруньи и сумел весьма недурно проявить себя в Ла Лиге.

12 матчей во всех турнирах, 5 голов и 1 ассист – и вот Бабель в качестве свободного агента отправляется в стан действующих чемпионов Турции, чтобы помочь Бешикташу защитить чемпионский титул и успешно выступить в Лиге Европы.

5. Томас Ринкон, полузащитник – из Дженоа в Ювентус (8 млн)

Томас Ринкон стал первым венесуэльцем в истории Ювентуса. Но вряд ли боссы Старой Синьоры подписывали его с намерением поднять уровень продажах футболок в Южной Америке.

В лице Томаса бьянко-нери заполучили неуступчивого центрального хавбека, который должен помочь команде восполнить летнюю потерю Поля Погба.

4. Уилфрид Ндиди, полузащитник – из Генка в Лестер (17,6 млн)

В лице 20-летнего нигерийца Уилфрида Ндиди Лестер заполучил универсального бойца, способного сыграть как в центре полузащиты, так и на краю или в центре обороны.

Клуб высоко ценит таланты Ндиди, доказательством чему – контракт на 5,5 лет и более 17 млн евро, заплаченные за него Генку.

Посмотрим, вырастет ли из Ндиди "новый Канте", однако пора уже чемпионам Англии набирать 40 очков – и в этом Уилфрид им несомненно поможет.

3. Леонардо Паволетти, нападающий – из Дженоа в Наполи (18 млн)

"Берем Наполи, прибавляем "интерес", вставляем [имя известного форварда без клуба]" – примерно такой формулой руководствовались итальянские СМИ, ежедневно тиражируя догадки, кем же неаполитанцы заменят травмированного Милика.

Эммануэль Адебайор, Димитар Бербатов, Маруан Шамах, Кевин Кураньи, Мирослав Клозе – кого только не связывали с Наполи.

Наверное к счастью для болельщиков Адзурри, руководство клуба решило подобрать кандидата, исходя из спортивного принципа, а не громкости имени – в Неаполь переходит очень неплохой по меркам Серии А аргентинец Леонардо Паволетти. В нынешнем сезоне Лео, правда, из-за травм лишь 7 раз выходил в основе в чемпионате Италии, однако свои 3 гола забил.

2. Аксель Витсель, полузащитник – из Зенита в Тяньцзинь Сунцзян (20 млн)

"Свадьба, которой не суждено было состояться" – примерно так описал ситуацию с переходом Витселя в Ювентус известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Еще с лета Ювентус "сватался" к Витселю, пытаясь добиться согласия у отца-Зенита, однако тот был непреклонен.

Казалось бы, вот-вот "невеста" "достигнет совершеннолетия" (контракт Витселя с Зенитом истекал в конце сезона) и уж тогда-то состоится "свадьба". А может даже и раньше – Ювентус рассчитывал договориться с Зенитом о трансфере уже зимой за небольшую сумму.

Но тут на горизонте появился богатый "жених" из Китая и Витсель отправился в Шанхай СИПГ. 75 млн евро за 3 года – весомый аргумент даже для далеко не бедного бельгийца.

Аксель, конечно, извинился перед Ювентусом и заверил, что был бы не против однажды сыграть за Ювентус, однако через 3 года ему будет уже 31 – а нужна ли будет Ювентус такая постаревшая "невеста"?

1. Юлиан Дракслер, полузащитник – из Вольфсбурга в ПСЖ (40 млн)

В нынешнем сезоне дела у Вольфсбурга идут неважно – 13-е место совсем не соответствует амбициям одного из богатейших клубов страны. Вдобавок еще и лидер команды, хавбек сборной Германии Юлиан Дракслер захандрил и настойчиво попросил трансфер. То, что и сам Юлиан не блистал в этом сезоне – дело другое.

Держать немотивированного высокооплачиваемого игрока в составе – себе дороже, и поэтому Волки согласились отпустить хавбека.

Расторопнее всех оказался ПСЖ, который заполучил по-прежнему одного из самых талантливых игроков мира примерно за 50 млн евро, которые по нынешним временам не кажутся таким уж безумием.

Трансферы Карлоса Тевеса из Боки Жуниорс в Шанхай Шеньхуа и Оскара из Челси в Шанхай СИПГ состоялись еще в декабре и поэтому в данный рейтинг не вошли.

*в рейтинг были включены также те трансферы, о которых было объявлено 1 января.