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Форварда Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз выиграл престижную награду.

Роналду обошел по итогам финального голосования аргентинца Лионеля Месси из Барселоны и француза Антуана Гризманна из Атлетико.

ФИФА уже в третий раз признала Роналду лучшим. До этого он получал награду в 2014 и 2014 году.

Напомним, в декабре он получил золотой мяч по версии France Football.

Роналду в этом году провел 54 матча, забил 51 голов и отдал 18 голевых передач.

Криштиану был капитаном сборной Португалии, которая впервые в своей истории завоевала крупный трофей. Напомним, что на турнире он забил 3 гола, а в финале в первом тайме получил травму и покинул поле.

В финале Лиги чемпионов против Атлетико (1:1) он реализовал последний послематчевый пенальти.

В Ла Лиге его Реал в прошлом сезоне занял второе место, а в нынешнем — уверенно лидирует