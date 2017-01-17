Нападающий российского Анжи Янник Боли заключил трудовое соглашение с Аль-Айн из ОАЭ.
Янник Боли, alainfc.ae
17 января 2017, 00:39
Напомним, что 29-летний форвард присоединился к махачкалинскому клубу летом 2014 года, перебравшись из луганской Зари.
Как сообщает официальный сайт Аль-Айн, Боли поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на 2,5 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
В новой команде ивуариец будет выступать под 94-м игровым номером.
Кроме Анжи и Зари, ранее воспитанник французского ПСЖ защищал цвета таких клубов, как французские Ним и Гавр, а также болгарский Черноморец.
В текущем сезоне Боли отыграл за Анжи во всех турнирах 11 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.