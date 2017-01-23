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Полузащитник Джеймс Холланд и нападающий Робби Круз продолжат карьеру в Китае.

Джеймс Холланд пробовал свои силы в Европе, однако после сезона в Дуйсбурге в 2016 году вернулся на Родину. 27-летний игрок с тех пор защищал цвета местной Аделаиды Юнайтед. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей в А-Лиге.

28-летний Круз принадлежал Байеру, однако в первой части сезона ни разу не появился на поле в составе Аптекарей.

Ляонин Хувин в прошлом сезоне финишировал на 11-м месте в китайской Суперлиге. Наиболее известным легионером является экс-нападающий Вердера Энтони Уджа. Стоит добавить, что в команде уже играют 2 австралийцев – Майкл Твайте и Даниэль Видошич.