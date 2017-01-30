Другое

Новоизбранный президент УЕФА Александер Чеферин обратился к вышестоящему органу мирового футбола относительно идеи расширить квоту для Европы на Мундиале, который состоится в 2026 году.

Президент УЕФА — словенец Александер Чеферин потребовал от ФИФА, чтобы Европе дали, по крайней мере, 16 мест из 48 в расширенном списке коллективов, которые примут участие на стартующем в 2026 году чемпионате мира.

Напомним, что совсем недавно, высший руководящий орган мирового футбола официально заявил о том, что отныне на мировых форумах будет принимать участие не 32 сборные, как это было ранее, а 48.

В связи с данным нововведением, Европа, по сравнению с остальными континентами, получила лишь одно дополнительное место — теперь, УЕФА имеет право делегировать на Мундиаль 13 сборных, что, определенно, не входит в планы новоизбранного Президента УЕФА Александера Чеферина.

"Мы пытались отстоять свою позицию по поводу возможного расширения, но у нас не было на это абсолютно никаких шансов, и именно поэтому мы решили теперь бороться до самого конца".

"Последние три Кубка Мира выиграли европейские сборные — Италия, Испания и Германия, о чем это может говорить... Я надеюсь, что Джанни Инфантино (президент ФИФА, - прим.) поддержит нас в этом вопросе".

"Единственный, кто пока меня поддерживает в этом случае — генеральный директор мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Руммениге. Мы встречались с ним несколько раз по этому поводу, и нужно сказать, что он точно так же, как и я, поддерживает данную идею", — резюмировал Александер Чеферин.