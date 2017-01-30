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В интервью Габриэле Маркотти наставник мюнхенской Баварии рассказал о работе в новом клубе, об отличиях от своего предшественника, принявшего новый вызов на Туманном Альбионе, разнице между игрой и результатом и... о медведях.

Доха, Катар. Январь. Итальянский тренер немецкой команды, в которой играют футболисты из девяти разных стран на террасе швейцарского отеля в Катаре побеседовал о своих предыдущих клубах из Франции, Испании и Англии, а также о более экзотических вещах, вроде японского ресторана, куда он отправится со своими подопечными сегодня вечером, о том, как приготовить тихоокеанского лосося, и о медведях, с которыми он повстречался в Канаде.

Глобализация? И не говорите.

Конкретно эти два медведя — Кула и Гриндер — вместе весят около тонны и живут в Грауз Маунтин неподалеку от Ванкувера, где Карло Анчелотти провел большую часть сезона 2015-2016.

"Они впадают в спячку в конце осени и не просыпаются до самой весны, — говорит Анчелотти. — Их метаболизм замедляется, меняется режим дня, а потом они просто засыпают! А когда снова просыпаются, то новости об этом можно увидеть на первых страницах всех местных газет!" Анчелотти говорит о медведях широко открыв глаза, как будто маленький мальчик, который рассказывает родителям кое-что интересное, о чем сегодня ему рассказали в школе.

Почти что как Тони Сопрано, который кормил уток.

Анчелотти еще не разучился удивляться, даже после 1500 матчей в своей игровой и тренерской карьере.

Время от времени у Карло загораются глаза, когда речь заходит о великих игроках, с которыми ему доводилось работать или встречаться, о красивых местах, об интересных людях. А когда мимо проходит целый караван из 60 работников Баварии (в том числе повара, ассистенты и охрана), на Карло неожиданно накатывает меланхолия.

"Они готовятся к игре между работниками клубов сегодня в обед, — вздыхает он. — Я так сильно хочу играть. Но не могу. Коленам конец, они просто всмятку".

Он заменил на тренерском посту Баварии одного из самых востребованных тренеров мирового футбола, который выиграл дубль на внутренней арене дважды за три сезона.

Но заслуги Пепа Гвардиолы этим не ограничиваются. Он принадлежит к очень узкой группе тренеров, которые не только обеспечивают желанный результат, но и вносят изменения в наше видение футбола вообще. Как, например, наставник Анчелотти — Арриго Сакки — примерно 30 лет назад.

"Я думаю, приходить в клуб, где все чудесно и все довольны, даже сложнее, — говорит Анчелотти. — Когда ты принимаешь команду после парня, которого уволили из-за каких-то проблем с игрой или плохих результатов, все намного проще. Все, от игроков до руководства клуба, ожидают определенных перемен. В таком случае, тебе никак не обойтись без этих самых перемен, причем желательно как можно более резких. К тому же, люди тогда более терпеливы, а перестройка ведь требует времени".

"Поэтому дело не только в том, что после Пепа трудно работать, — добавляет он. — Нужно еще знать, что именно менять и совершенствовать. Все дело в деталях. Не обязательно менять какие-то вещи, потому что тебе кажется, что они неправильные или их можно сделать лучше. Нужно изменять все так, чтобы новшества вписывались в твой стиль. А это уже непросто, потому что у Баварии сформировалась очень четкая идентичность под руководством Пепа".

Даже для человека вроде Анчелотти, прошедшего школу прессинга Арриго Сакки и построившего победный Милан с Андреа Пирло, Руем Коштой и Кларенсом Зеедорфом (а значит, по определению не имеющего ничего против контроля мяча), определить и провести необходимые изменения — это дело далеко не одного вечера.

Представьте себе чемпиона мира по гонкам, команда которого собрала практически идеальную машину. Когда приходит время найти ему замену, нужно выяснить, какие параметры должны быть изменены, чтобы машина подошла новому пилоту по стилю, размерам и личным предпочтениям, при этом, по возможности, не снижая ее скорость.

"Главное изменение пока что заключается в том, что мы немного активнее прессингуем и пытаемся играть более прямо, более вертикально, — говорит Анчелотти. — На это уходит какое-то время, но я очень воодушевлен реакцией игроков. Думаю, это их мотивирует, теперь мы все попытаемся побеждать по-другому, изучим новый подход. Ребята воспринимают это на ура".

Сакки привил Анчелотти прессингующий футбол, благодаря которому выиграл два Кубка европейских чемпионов, но даже ему наверняка покажется странным, что в последнее время так много команд, особенно в Германии, столь интенсивно прессингуют своих противников, что можно сказать, к примеру, о Баварии Гвардиолы в прошлом году.

"Понимаете, это хорошая оборонительная система, но вряд ли кому-то под силу так играть на протяжении всех девяноста минут, — говорит Карло. — Я считаю, что оно того стоит, только когда этого требует ситуация, иначе ты просто открываешься, и твои защитники теряют позицию. К тому же, если честно, в наше время прессинговать стало куда сложнее, чем раньше, из-за изменения правила офсайда. Теперь уже нельзя так рассчитывать на ловушку офсайда, как в прошлом".

В каком-то смысле, Гвардиола столкнулся с теми же проблемами и в Манчестер Сити. Из своих первых 22 матчей в английской Премьер-лиге он уже потерпел пять поражений — столько, сколько в Баварии за целых 66 встреч.

"Но теперь у него в распоряжении другие игроки. Я считаю, что многие до конца не понимают, насколько это важно, — говорит Анчелотти. — Какие бы проблемы у него не возникали, думаю, причиной является то, что он все еще адаптируется к людям, с которыми в прошлом не работал вообще, приучает их к своему образу мышления, чтобы они могли извлечь максимальную пользу для себя из его подхода. А на это нужно время".

"Думаю, это куда более важная проблема, чем адаптация к Премьер-лиге вообще, — добавляет Карло. — Чтобы получить пользу от Гвардиолы, игроки должны к нему адаптироваться. То же самое можно сказать и обо мне в Баварии. Футболисты должны привыкнуть ко мне — и чем раньше, тем лучше. А то когда смотрю, как мы иногда пропускаем на контратаках... с ума можно сойти".

Слишком уж много ходит разговоров о том, что английский футбол — едва ли не другой вид спорта, требующий от любого тренера длительного периода адаптации. Анчелотти с этим категорически не согласен, и числа выступают на его стороне. Из шести иностранных тренеров, которые выигрывали Премьер-лигу, четыре — в том числе и Анчелотти — делали это в свой первый сезон на Туманном Альбионе.

И сейчас на вершине АПЛ находится Антонио Конте — тоже дебютант. Некоторым наставникам, конечно, легче адаптироваться, чем другим. Но дело скорее в том, насколько быстро игроки сумеют привыкнуть к новому боссу, а не наоборот.

После декабрьского поражения от Лестера Гвардиола сказал: "Главное в английском футболе — это контролировать подбор мяча. Без этого вам ничего не светит". Так ли все просто на самом деле?

Подбор мяча становится ключевым элементом игры, когда команда решает играть в прессингующий футбол, особенно если прессинговать так сильно, как это любит Гвардиола.

"Формула победы над прессингом проста, а вот реализовать ее куда сложнее, — объясняет Анчелотти. — Если у команды хватает для этого класса, то она справляется. А если нет — игроки просто выбивают мяч куда подальше. И тогда футбол превращается в "игру подборов". Английские клубы уже практически написали учебник по этому поводу, они на подборах специализируются".

Недавно Гвардиола снова стал героем заголовков, когда сказал, что игра команды приносит ему больше удовольствия, чем результаты.

"Результат — это ничто; результат радует только несколько дней после матча, меня меньше критикуют, появляется время, чтобы улучшить еще что-то в команде, — сказал Пеп в интервью NBC Sports. — Но большего всего в моей работе мне приносят удовольствие эмоции, стиль нашей игры... Все дело в процессе".

Это серьезное заявление, и Анчелотти с ним согласен.

"Естественно, он прав, — говорит Карло. — Я вам даже больше скажу. Единственное, что тренер не может контролировать — это результат. Серьезно, если говорить о наших клубах — клубах определенного уровня, то в них тренер контролирует практически все. Но это непредсказуемый спорт, в этом спорте голы — нечастое явление, а отдельные эпизоды могут иметь неоправданно огромное значение. И тренер, на самом-то деле, не может это контролировать. Есть хорошие менеджеры, есть плохие, я не спорю, но результаты не контролирует никто. Все, что мы делаем, — это создаем для своей команды более высокие шансы на победу, а это достигается хорошими тренировками и хорошей игрой. Конечно, хорошая игра и хорошие результаты взаимосвязаны, но только в долгосрочной перспективе, а не на протяжении одного месяца или, иногда, даже целого сезона".

В этом Анчелотти специалист. Вспомните только его Милан 2005 года, который в Стамбуле потерпел поражение от Ливерпуля. В своей автобиографии Карло написал, что из четырех финалов Лиги чемпионов, в которых он принимал участие, в стамбульском его команда выступила лучше всего. Но закончилось это большой трагедией после одного из самых впечатляющих камбеков в истории футбола.

В обратную сторону это тоже работает. Если бы Серхио Рамос прыгнул на полсекунды раньше или позже, на полсантиметра левее или правее, в сезоне 2013-2014 Реал остался бы без Десимы. А если бы флажок лайнсмена в матче с Манчестер Юнайтед в сезоне 2009-2010 таки был поднят, Анчелотти не выиграл бы Премьер-лигу с Челси.

"Ирония судьбы, правда? — говорит он. — Тебя как тренера судят по результатам, а не по работе, которую ты выполняешь, не по игре твоей команды. Человеку платят огромные деньги, а потом оценивают не по тем вещах, которые он может контролировать, а по тем, которые не может".

"Дело в том, что в день матча тренер не так уж много может сделать, — говорит Анчелотти. — Вся работа выполняется на протяжении недели. Даже перед самой игрой сказать остается только то, чего еще не говорил — а это не так уж много. А насчет читать игру и приспосабливаться по ходу... Даже не знаю. Прежде всего, у боковой линии не так уж хорошо видно происходящее на поле. Когда я пересматриваю матчи после их завершения, то замечаю кучу вещей, которых не увидел за те 90 минут — у тренера в прямом смысле другая точка зрения. В любом случае, большинство изменений, которые тренер проводит, — это результат здравого смысла. Или же заранее запланированные действия, зависимости от сложившейся ситуации".

Габриэле Маркотти, ESPN