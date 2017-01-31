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Football.ua в текстовой трансляции следит за всеми главными событиями последнего дня зимнего трансферного окна в Европе.

31 января — последний день для многих европейских клубов, когда они могут подписывать и продавать игроков. Сегодня трансферное окно закроется, прежде всего, для топ-чемпионатов Старого Света: Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Время закрытия трансферного окна (по Киеву):

19:00 Германия

00:00 Италия

01:00 Англия, Испания, Франция

В Украине клубы смогут проводить трансферы до 2 марта.

Китайский рынок закроется только 28 февраля.

Главные сделки трансферного дэдлайна

- Стивен Нзонзи продлил контракт с Севильей;

- Анвар Эль-Гази из Аякса перешел в Лилль;