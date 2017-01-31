Football.ua в текстовой трансляции следит за всеми главными событиями последнего дня зимнего трансферного окна в Европе.
31 января — последний день для многих европейских клубов, когда они могут подписывать и продавать игроков. Сегодня трансферное окно закроется, прежде всего, для топ-чемпионатов Старого Света: Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Время закрытия трансферного окна (по Киеву):
19:00 Германия
00:00 Италия
01:00 Англия, Испания, Франция
В Украине клубы смогут проводить трансферы до 2 марта.
Китайский рынок закроется только 28 февраля.
Главные сделки трансферного дэдлайна
- Стивен Нзонзи продлил контракт с Севильей;
- Анвар Эль-Гази из Аякса перешел в Лилль;