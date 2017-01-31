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Нападающий Вильярреала Алешандре Пато завершил свой переход в китайский Тяньцзинь Сунцзян.

Фабио Каннаваро и Алешандре Пато, фото из Твиттера Пато

Фабио Каннаваро и Алешандре Пато, фото из Твиттера Пато

Вторую часть прошлого сезона Пато провел на правах аренды в Челси, которая оказалась для бразильца провальной. Он сыграл лишь в 2 матчах Премьер-лиги.

Перед началом нынешнего сезона он присоединился к Вильярреалу. За Подводников Алешандре сыграл 14 матчей в Ла Лиге (12 – в основе), но забил в них лишь 2 гола.

"Я очень счастлив стать частью семьи Тяньцзинь Сунцзян", — заявил Пато в своем Твиттере.

Контракт Алешандре с китайским клубом рассчитан до середины 2020 года.

Кроме Пато в команде Фабио Каннаваро есть еще 2 легионера, хорошо известных украинским болельщикам – хавбек сборной Бельгии Аксель Витсель и экс-полузащитник Шахтера Жадсон.

Ранее сообщалось, что Алешандре будет зарабатывать в Китае 6 млн евро за сезон.