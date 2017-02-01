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Экс-футболист донецкого Шахтера Жадсон, выступавший в последнее время в составе китайского Тяньцзинь Сунцзян, совсем скоро вернется в состав Тимау.

По информации издания Globo, экс-полузащитник Горняков Жадсон уже в ближайшие дни должен официально завершить свой переход в состав бразильского Коринтианса.

Сообщается, что в случае успешного прохождения медосмотра, игрок сборной Бразилии подпишет двухлетний контракт со своим старым-новым клубом, а зарплата самого футболиста составит порядка 125 тысяч долларов. Отметим, что именно в составе Коринтианса Жадсон стал чемпионом бразильской Серии А.

Напомним, что ряды бразильского коллектива Жадсон может пополнить, перейдя из китайского Тяньцзинь Сунцзян, в составе которого, он провел 29 матчей, отметившись в них шестью забитыми мячами и 14-ю голевыми передачами.

Украинским болельщикам игрок известен по выступлениям за донецкий Шахтер, в составе которого, Жадсон выступал на протяжении семи лет.