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Экс-наставник донецкого Металлурга Владимир Пятенко назначен на пост главного тренера белорусского Крумкачы.

Напомним, что 42-летний украинский специалист приостановил свою тренерскую карьеру летом 2015 года по причине расформирования донецкого Металлурга, который он с перерывами тренировал с 2010 года.

Кроме того, в 2013 году он возглавлял армянский Бананц.

Как сообщает официальный сайт Крумкачы, клуб заключил с Пятенко трудовое соглашение, которое рассчитано на 1 год.

Стоит отметить, что в последнем розыгрыше белорусской Премьер-лиги минчане финишировали на 11-й позиции среди 16 коллективов.