Экс-наставник донецкого Металлурга Владимир Пятенко назначен на пост главного тренера белорусского Крумкачы.
Владимир Пятенко, Фото Михаила Масловского, Football.ua
02 февраля 2017, 08:59
Напомним, что 42-летний украинский специалист приостановил свою тренерскую карьеру летом 2015 года по причине расформирования донецкого Металлурга, который он с перерывами тренировал с 2010 года.
Кроме того, в 2013 году он возглавлял армянский Бананц.
Как сообщает официальный сайт Крумкачы, клуб заключил с Пятенко трудовое соглашение, которое рассчитано на 1 год.
Стоит отметить, что в последнем розыгрыше белорусской Премьер-лиги минчане финишировали на 11-й позиции среди 16 коллективов.