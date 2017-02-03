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Защитник Шахтера U-21 Тарас Качараба понадобился тренеру тбилисского Динамо Вячеславу Грозному.

Напомним, в конце октября прошлого года экс-тренер Говерлы Вячеслав Грозный возглавил Динамо. В момент, когда украинец принял команду после 9-го тура, коллектив из Тбилиси шел вторым. Сыграно еще три календарных встречи, и позиции Динамо остаются прежними.

"Я не буду с одними молодыми игроками работать. Должно быть в составе пять-шесть игроков старше 20 лет. У нас есть достаточно серьезные контакты с Динамо. Возможно, кто-то из киевского клуба появится у нас", — сказал Грозный в интервью каналу Футбол 1.

"Мы из Шахтера с удовольствием возьмем. Я хочу пригласить Тараса Качарабу, я же не скрываю. Он у нас играл (в Говерле – прим). Уверен, что это пошло бы на пользу Тарасу и Шахтеру", – сказал Грозный.

22-летний защитник в нынешнем сезоне выступает за молодежку Горняков, сыграв 16 матчей (15 в старте), в которых забил два мяча.