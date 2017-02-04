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Экс-тренер Говерлы, а ныне наставник тбилисского Динамо Вячеслав Грозный рассказал о том, что имел хорошие шансы возглавить команду, которая выступала в Лиге чемпионов.

Вячеслав Грозный руководил Говерлой, однако она не получила аттестат на нынешний сезон и пропала с футбольной карты Украины. Специалист возглавил Динамо из Тбилиси, где трудится с октября.

"1-го июля закончился контракт (с Говерлой), потом у меня были предложения, за которые я благодарен всем. Не было утечки информации ни из одного клуба, кроме Легии. Я должен был принимать варшавскую команду и играть с ней в Лиге чемпионов. Должны уже были ехать на матчи со Спортингом, Боруссией Дортмунд и Реалом. Если честно, было предложение и от сильной команды. Но я пообещал его не афишировать. Я дал слово, я не имею права. Меня люди попросили, чтобы я не говорил. Потому что этот вариант еще может быть реальным", — начал Грозный.

"По поводу карьеры, то у меня было несколько предложений. Мне позвонил президент тбилисского Динамо Роман Пипия, который был президентом саратовского Сокола. Он меня знает по московскому Спартаку. Мы договорились, что мы заключаем контракт до 31-го декабря 2016 года. Он попросил меня, чтобы я за два месяца провел аудит молодых талантливых игроков из академии, работал с ними, с первой командой. Мы пробовали изменить отношение к футболу игроков с грузинской ментальностью. Они неплохо работают с мячом, достаточно техничные, интеллигентные, культурные. Но лучший футболист мира владеет мячом не более трех минут", — резюмировал тренер Динамо Тбилиси.