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Полузащитник сборной Уругвая Кристиан Родригес продолжит карьеру на родине.

Стоит отметить, что последним клубом 31-летнего атакующего хавбека был аргентинский Индепендьенте, который он покинул в декабре 2016 года.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт Пеньяроля, клуб заключил с Родригесом трудовое соглашение, детали которого не разглашаются.

Интересно, что уругваец является воспитанником Угольщиков, в первой команде которых он ранее выступал с 2002 по 2005 годы. Более того, в 2003 году Родригес помог родному клубу выиграть чемпионат Уругвая.

По информации портала Transfermarkt, экс-полузащитник португальского Порту и мадридского Атлетико подписал с Пеньяролем контракт, который рассчитан до конца 2018 года.