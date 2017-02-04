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Новый главный тренер белорусской команды Крумкачы Владимир Пятенко рассказал о том, почему контракт с клубом подписан лишь на год, а также заявил о том, что коллективу рано выступать в еврокубках.

В последнем розыгрыше белорусской Премьер-лиги минчане финишировали на 11-й позиции среди 16 коллективов. На днях экс-наставник донецкого Металлурга и армянского Бананца принял белорусскую команду.

"Вообще есть цель попасть в еврокубки. В наших планах долгосрочное сотрудничество. Его хотим и руководители, и мы. Но мы понимаем, что говорить о еврокубках пока, наверное, рановато. По той же инфраструктуре клуб еще к ним не готов. На сегодня команда опередила клуб", — начал украинский специалист.

"Да, контракт на год. Мы посмотрим, притремся друг к другу. Но, кстати, мне предлагали контракт и на более длительный срок. Денис Шунто говорил: как вы скажете... Но решили, что год — это пока оптимально", — резюмировал Владимир Пятенко.